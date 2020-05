Při vstupu do vestibulu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě čekal na čtenáře stojan s dezinfekcí a úsměv knihovnice Marcely Valecké. Ta vrácené knihy odebírala a ukládala do krabic ve zvláštní místnosti.

„Střídáme se ve službě. Knihy musejí na tři dny do karantény, teprve pak ke čtenářům. Právě na obalu knih se drží nejvíc nákazy, která by měla po třech dnech vyprchat. Kdybychom chtěli knihy do regálů vrátit dřív, museli bychom je dezinfikovat. A to nejen na obalu, ale také uvnitř. List po listu, což není možné,“ vysvětlila knihovnice.

Za jediný den zaplní knihy určené do karantény v krajské knihovně v Brodě minimálně čtrnáct krabic. Knihovna otevřela dveře čtenářům poprvé 11. května. Čtenáři ale mohli knihy jen vrátit a vyzvednout si předem objednané tituly. Jít mezi regály a vybírat si ještě neměli dovolené. Před týdnem se to změnilo. „Samozřejmě mi knihovna chyběla, možná víc než restaurace a kadeřnictví,“ řekla nadšená čtenářka Ivana Šmídová z Havlíčkova Brodu.

Podle knihovníka Jiřího Bárty přichází do knihovny po uvolnění bezpečnostních opatření asi 70 lidí za hodinu. „Vracejí knihy, vyzvednou si nové. Ptají se, jak dlouho bude zavřené m-centrum aby si zas mohli půjčit cédéčka nebo filmy na DVD, a jakou máme novou výpůjční dobu,“ popsal Bárta, co čtenáře nejvíc zajímá.

Také v Městské knihovně v Jihlavě putují knihy od čtenářů nejdřív do karantény. Zřídili tam zvláštní místnost v přízemním přednáškovém sále. Hlavní budova knihovny v Hluboké ulici je podle ředitelky Jarmily Daňkové do 28. srpna 2020 otevřená v prázdninovém režimu. Pobočky jsou otevřeny v běžných otevíracích hodinách. Knihy vrácené v hlavní budově jsou odečteny ze čtenářského konta ihned, následně je knihovníci umístí na 48 hodin do karantény. Teprve poté jsou uvolněny k půjčování. Knihy vrácené na pobočkách odečtou knihovníci ze čtenářského konta až po uplynutí 48 hodin povinné karantény.

Knihy plní krabice od banánů

Přísná bezpečnostní opatření vládnou i v knihovně v Přibyslavi. „Hned za dveřmi do Kurfürstova domu je krabice, kde čtenáři knihy na vrácení nechají a do knihovny a k pultu jdou bez nich. Knihy je nejlépe vkládat do krabice v igelitové tašce nebo sáčku. Než je dáme zpátky do regálů, musí si pobýt v karanténě a projít dezinfekcí,“ upřesnila knihovnice Markéta Šrutková.

Jak dodala teď vrácené knihy zaplní denně zhruba dvě krabice od banánů. Skladujeme je ve výstavní síni, která je teď prázdná. Na dezinfekci pak používáme horské sluníčko, knihy ozařujeme dvakrát až třikrát za den, podle našich informací to má pomoci případné viry likvidovat,“ popsala proces Šrutková.

Do karantény posílá knihy i Městská knihovna v Humpolci. „Ukládáme je v přednáškovém sále. Pěkně na zem, bez krabic, aby větraly, a to na čtyři až pět dnů, abychom si byli jistí. V téhle době je sál plný. Než se vrátí knihy do regálů, ještě je otřeme dezinfekcí,“ sdělila vedoucí knihovny Ludmila Trnková.

První dva dny, kdy se knihovna otevřela, ji čtenáři vzali útokem. „Během dvou dnů přišlo 638 lidí. A co je na tom nejhezčí, čtenáři se s námi vítali tak srdečně, jako když se sejdou příbuzní. Svěřovali se nám jak moc jim knihovna chyběla. Naši čtenáři v Humpolci byli a jsou skvělí,“ řekla s vděkem Trnková. V současné době funguje knihovna v Humpolci v běžném provozu, čtenářům zajišťuje objednávky titulů v podobě knižních balíčků.

Na dva dny do karantény posílají knihy v Městské knihovně Třebíč. Její ředitelka Marie Dočkalová uvedla, že knihovníci se už těší na běžný provoz, který v knihovně v Třebíči začne od prvního června. „Karanténní opatření v knihovně totiž u nás zaměstnávají najednou tři lidi, kteří by se jinak věnovali něčemu úplně jinému. Jeden u vchodu od čtenářů knihy odebírá, další dva je odnášejí a ukládají do zvláštní místnosti, kde knihy čekají a větrají se dva dny,“ upřesnila ředitelka.