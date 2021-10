Šlo však pouze o první fázi. Sbírka na místní mobilní hospic Bárku totiž pokračuje online formou na webu www.kolacprohospic.cz až do konce října. „Hospicová služba nejen na Vysočině nabývá zájmu veřejnosti, a tak je potřeba rozšiřovat vybavení a personální kapacitu hospiců. Právě k tomu je nutné získat potřebné finance,“ vysvětlil mluvčí jihlavské charity Marek Mašát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.