Koledy budou znít společně i na Jihlavsku

Jihlava - Už za necelý měsíc rozezní náměstí po celé zemi vánoční koledy. Na akci „Česko zpívá koledy s Deníkem“ se zatím přihlásilo 155 míst. Z nich třináct na Vysočině. Ze společného zpívání v adventním čase se stává tradice, při které se vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA spojuje s Českým rozhlasem.

KOLEDY V PODÁNÍ SBORU. Na jihlavském Masarykově náměstí zazní koledy v podání jihlavského sboru základní umělecké školy. Příchozí se mohou ke zpívání kdykoli přidat. Foto: Deník/archiv

Letos se zpívá již posedmé, jako vždy budou vánoční písně znít Českem unisono ve stejný čas. Tentokrát ve středu 13. prosince od 18 hodin.



Společně si zazpíváme tradiční koledy Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma a Narodil se Kristus Pán. K těmto třem koledám, které notujeme společně každý rok, letos přibyly dvě vybrané vámi - čtenáři. A to Štěstí, zdraví, pokoj svatý a Pásli ovce Valaši. Na mnoha místech si pak přidají také dvě oblíbené vánoční písně Rolničky, rolničky a Vánoce, Vánoce přicházejí.



„Loni se do této unikátní akce zapojilo 120 tisíc lidí. Také letos se budou koledy zpívat na vybraných vánočních trzích a náměstích. Zpěvníky s texty budou jako tradičně přílohou Deníku v den konání akce,“ říká Roman Gallo, ředitel redakcí Deníků.

Už popáté zazní koledy na Masarykově náměstí v Jihlavě. Zpívat zde budeme s dětským sborem ZUŠ za doprovodů žesťů. Počtvrté se k akci připojuje město Polná. I zde již koledy nacvičují malí zpěváčci ve školním věku. „Společné zpívání koled má v Polné velký ohlas. K této akci se připojujeme velmi rádi a už předem o ni informujeme v městském zpravodaji,“ uvedla Martina Nováčková z městského informačního centra.



Ke zpívání se na Jihlavsku připojí tradičně také v Batelově. Pokud máte zájem o tuto akci, další informace najdete na webové adrese www.ceskozpivakoledy.cz. Zde se můžete také přihlásit.