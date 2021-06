/VIDEO/ Nejlepší pumptrack v republice. Tak zhodnotil novou trať v krajském městě Vysočiny Jakub Hejl z Velkého Meziříčí. S kamarády přijeli a převáděli na zvlněné dráze parádní triky. Nebylo divu, že je krajský cyklokoordinátor Petr Stejskal osobně pozval, aby přijeli na slavnostní otevření.

Pumptrack ještě nebyl slavnostně otevřený, ale už je přístupný. A mladí tam zkouší, co dovedou. | Video: Deník/Martin Singr

On i jeho kamarádi na nabídku kývli. „Určitě přijdu. Předvedu tady něco, co už umím, ale bude to do jisté míry kompromis - překážky tady jsou jiné, než které znám. Ale bude to zábava,“ sdělil Deníku sympatický mladík, který s kolem umí nevídané věci.