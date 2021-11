Zdánlivě nekonečné kolony potrápily v pondělí ráno řidiče v krajském městě Vysočiny. Je to kvůli novému semaforu u Kauflandu.

Kolony v jihlavské nákupní zóně Romana Havelky. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Singr

Dopravní omezení souvisí se stavbou nových trolejí do městské části Bedřichov. „U křižovatky začali dělníci stavět nové sloupy trolejového vedení. Provoz ve směru z i do centra a výjezd od nákupní zóny bude řízen světelným dopravním značením až do konce listopadu,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk.