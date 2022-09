Jednání o koalici v Jihlavě: Budeme mluvit s každým, tvrdí lídr vítězů Popelka

Odstup dalších stran je až nečekaně velký. Kolem deseti procent znamenajících čtyři mandáty se totiž seřadili v následujícím pořadí stále silnější SPD s podporou Trikolory, Starostové a nezávislí s výrazným lídrem Radkem Hoškem a také Fórum Jihlava, které na společné kandidátce s Piráty vedla Karolína Koubová. Té podle jejích slov nevadí, že už nebude primátorkou. Ačkoliv to řekla se smíchem, dá se jí to věřit.

A to je všechno. Mimo zastupitelstvo skončili sociální demokraté i komunisté. Obě strany jsou nyní v krizi, v Jihlavě navíc nenabídli na pozici lídrů dostatečně silné osobnosti. Překvapivě stejně skončilo i Žijeme Jihlavou s náměstkem Vítem Zemanem. Větší přízeň voličů se čekala také u nových subjektů Jihlava srdcem a Spolek za zdravou Jihlavu. Oba se zviditelnily otevřenými dopisy k Horácké multifunkční aréně. Do povědomí veřejnosti se tím dostaly, do zastupitelstva ale už ne.