V uzamčeném autě jsou viditelně odložené věci ve stejném nebezpečí, jako když jsou položené na ulici, píše se na druhé straně kartičky . To si tedy přeci jen nemyslím, ale přesto si i věci nevelké hodnoty beru radši s sebou. Ono totiž nejde ani tak o to, že přijdu o letitý mobil nebo děravý batoh. Daleko větší může být škoda na autě, protože zloději si obvykle nelámou moc hlavou s tím, aby se dovnitř dostali šetrně. I to se ostatně píše na kartičce od policie.