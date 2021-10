Důvodem pro zavedení letního času byly na jaře 1979 úspory elektrické energie. I když se poslední roky ukazuje, že se neušetří prakticky nic, čas se tak nějak ze setrvačnosti mění pořád.

Řada lidí tak chce celkem logicky střídání letního a zimního času zrušit. Patřím mezi ně. Jenže je problém rozhodnout, jaký čas by platil celoročně. Podle průzkumů by více Čechů chtělo pořád letní čas, tedy déle světlo večer. To by se ale v listopadu rozednívalo až v devět ráno, říkají na to zastánci zimního času. Aspoň bychom nechodili do práce i z práce za tmy, oponují ti, kterým se více líbí čas letní.

Na Vysočině, která je na špici v republikové zemědělské produkci, pak vstupuje do hry ještě jeden faktor – krávám totiž nejde dost dobře vysvětlit, že se měnil čas a mají si tedy v neděli ráno počkat o hodinu déle, než se o ně někdo postará. Další regionální aspekt je, že se změnou času se hůře srovnávají starší lidé – a na Vysočině je věkový průměr nad průměrem celé republiky.

A když se neshodnou ani lidé v jedné zemi, zkuste najít shodu v celé Evropské unii. Prakticky nemožné. A tak, přestože jsme už několikrát slyšeli, jak přetáčíme ručičky naposledy, čeká nás to ještě minimálně dalších pět let.