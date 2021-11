Opravy průtahu Pavlovem na Jihlavsku jsou minulostí, silnice přes obec má nový povrch stejně jako cesta vedoucí dále do Nevcehle.

Jízda Pavlovem je nyní velmi pohodlná. | Foto: Deník/Martin Singr

Jedna z mnoha stavebních akcí na silnicích Vysočiny přispěla ke složité dopravní situaci v jižním cípu Jihlavska. „Zdá se to horší letos, protože je to v čerstvé paměti. Podobné souběhy jsou každý rok," připomněl náměstek krajské správy a údržby silnic Tomáš Mátl na nedávné akci Deníku Setkání s hejtmanem. Do uzavírek a objízdných tras podle něj promlouvá mnoha faktorů a nikdy nelze akce poskládat tak, aby se jednotlivé opravy nepotkávaly.