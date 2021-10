Podle nařízení vlády si od roku 2011 musí každý majitel nemovitosti nechat zkontrolovat spalinové cesty minimálně jednou do roka. Na nutnost správné údržby a pravidelného čištění komína upozorňují i hasiči, kteří každoročně vyjíždějí ke stovkám požárů způsobených právě sazemi.

Jak Lexa upřesnil, jsou kominíci, kteří jsou členy cechovního společenství. Jenže i tací, co patří do kategorie takzvaných nájezdníků. Využívají mezer v zákoně. Mohou mít falešný členský průkaz. Což lze odhalit díky seznamu, který Společenstvo kominíků každý rok obnovuje.

Takový názor má i Jan Lexa ze Společenstva kominíků ČR. „Když se ptáte, jestli je kominíků dost, pak se také ptejte jakých. Kvantita neznamená kvalitu. Na Vysočině působí asi 65 firem a kominíků je v nich zhruba 120. Jsou to vesměs lidé zkušení a spolehliví. Jenže pak jsou tady různé firmy, co se pohybují třeba i po celé republice a nad jejich odborností visí otazník,“ konstatoval.

Kvalitní čištění komínů na Pelhřimovsku má na starost Zdeněk Dvořák. „Diář mám plný už na celé týdny předem,“ zmínil. Lidé by podle něj myslet na čištění komína už na jaře. Tak se vyhnou sáhodlouhému pořadníku. Podle Dvořáka je kominíků teoreticky dost. „Otázka zní, jestli jsou ty firmy kvalitní a spolehlivé. Někteří ani nemají zájem komín vyčistit. Jen dají razítko a vezmou peníze,“ zdůraznil.

Přesně tak to dělá i starosta Václav Honzl z obce Staré Bříště na Pelhřimovsku. „Už několik let objednáme kominíka pro celou vesnici. Máme kontakt na jednoho spolehlivého a zručného. Občas se nám nabízejí i kominické firmy cizí, ale jsme opatrní. Náš kominík k nám jezdí pravidelně a jsme s ním spokojení. Sehnat kominíka není snadné,“ poznamenal.

