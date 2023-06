Ačkoliv měly už ve středu odpoledne začít jezdit k hlavnímu vlakovému nádraží v Jihlavě trolejbusy, realita je jiná. I ve čtvrtek musí dopravní podnik nasazovat autobusy, jejichž provoz je dražší. Podle firmy byl problém ve výluce na kolejích.

Ve středu dopoledne měli dělníci u hlavního nádraží napilno, už odpoledne tam měli začít jezdit trolejbusy. Ani ve čtvrtek dopoledne se tak ovšem nestalo. | Video: Deník/Martin Singr

Termín vyasfaltování smyčky se stále posouval. Původně to měli dělníci stihnout první pondělí a úterý v červnu, datum se pak několikrát měnilo. Ve středu 14. června dopoledne bylo v lokalitě pořádně živo, asfaltovalo se, ozývaly se však hlasy, že se to nemůže stihnout do večera.

Šéf dopravního podniku Radim Rovner však před polednem informoval, že trolejbusy vyjedou ještě ve středu. Realita byla taková, že autobusy k nádraží jezdily i ve čtvrtek 15. června. „Na linkách D, F a A dopoledne vyměníme autobusy za trolejbusy. Na lince B by to bylo složité, tam dnes ještě necháme autobusy. Od zítra už budou jezdit jen trolejbusy,“ sdělil Rovner ve čtvrtek dopoledne s tím, že se dopravní podnik snaží maximum spojů zajistit autobusy na CNG.

Stavební firma Porr, která u nádraží pracuje, sklízí od veřejnosti kritiku. „Neznám detailně stavební postupy, nejsem odborník, ale tady vidí i laik, že firma nestíhá a práce jsou pomalé,“ řekl například řidič Jaroslav Matějka. Připomněl, že už loni v září firma o tři měsíce posunula průjezd smyčkou.

Výluka na železnici

Deník zjišťoval, jaký je důvod komplikací. Mluvčí Jana Mašínová vysvětlila, že asfaltování bylo rozloženo do několika etap. Bylo potřeba zohlednit zachování provozu MHD i výluku na železnici. „Z důvodu výluky Českých drah je termín realizace prodloužen do poloviny července 2023,“ řekla Mašínová.

Tou dobou by měly být hotové práce na smyčce i v parku uprostřed. Tam jde zatím vše bez problémů. Zelená plocha bude příjemnějším místem než dříve mimo jiné proto, že je tam od začátku června zakázané popíjení alkoholu. Co se týká výstavby zázemí pro řidiče, to již nebude v režii firmy Porr.