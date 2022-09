Tramvaje v Jihlavě? Zmatky kandidátky na primátorku zasáhly do voleb v Liberci

Jihlava od tramvajové trati upouští. Spočítali si, že když nebudou mít zapojených aspoň pět vagonků, tak to nebude ekonomicky rentabilní. To jsou slova kandidátky na primátorku Liberce Šárky Prachařové k rozšíření tramvajové dopravy v Liberci. Odvolala se přitom na informace získané od odborníků. V krajském městě Vysočiny však žádné tramvaje nejezdí už desítky let. Na nesrovnalost upozornil server Zdopravy.

Tramvaj původem z Olomouce převezená do Jihlavy a umístěná na střeše garáže v ulici Lidická kolonie ve čtvrti Slunce. | Foto: Zdeněk Sýkora