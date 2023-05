Úspěšnou oslavu narozenin za sebou mají koně, kteří nabízí hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Jihlava. Nejstarší z nich, Schery, už má 28 let. To je v přepočtu rovných osmdesát lidských.

Oslavě narozenin koní z jihlavské psychiatrické nemocnice přálo počasí a akce se vydařila. | Foto: Deník/Adéla Poláčková

Oslava se konala přímo nad dvorkem zookoutku jihlavské psychiatrické nemocnice. Kromě Schery slavili narozeniny také Monty, Bert a Lilly a to patnáct, dvacet a pětadvacet let. „Kromě toho jsme uvedli do terapií Sajmona,“ připomněl vedoucí zookoutku Karel Fišar.

Akce se konala v půl druhé odpoledne a přestože předpověď slibovala déšť, pršet začalo až později. Do zookoutku si na narozeninovou oslavu našly cestu desítky návštěvníků.