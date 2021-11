Radnice už má místo, kam hasiče přesune. Budova s číslem popisným 11 nyní slouží jako hospodářský dvůr. Hasiči tam budou mít dost místa na vše, co potřebují. „Mají tam dvě velké garáže, dílnu, klubovnu,“ vyjmenoval starosta Vysokých Studnic Jaroslav Vrána. Uskladněná technika se pak přesune do současné hasičárny. Jen je potřeba získat dotaci, aby vše neplatila obec ze své kasy

Nyní mají hasiči zázemí v prostorech, které jsou součástí kulturního domu. „Musí chodit, pokud chtějí z jedné strany na druhou, skrz auta. To je přesně dělané na délku auta. Kromě dvou aut je tam jeden ponk, jeden regál a hotovo," přiblížil situaci Jaroslav Vrána a pokračoval: „Nejsou tam sprchy, sociální zařízení, v budově je sice záchod, ale ten je vedle, je to takové na nic."

Hasiči přitom mají vedle letité avie ještě nový Ford Transit, s jehož pořízením pomohla dotace. Starosta vysvětlil, že i když tamní dobrovolní hasiči už také hasili, častěji při zásazích pomáhají profesionálům. „Oni jezdí ve třech, ve čtyřech a my tam navalíme najednou deset lidí, tak nám pak říkají co máme dělat. Jsme helfři,“ usmál se Jaroslav Vrána.