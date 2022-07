Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Sportovní rybolov se totiž na Okrouhlíku rozmohl natolik, že loni v květnu musela obec zastavit další prodej povolenek. Letos tak přichází radikální změna.

„Na zastupitelstvu jsme se dohodli, že ukončíme sportovní revír jako takový, necháme ho vymazat z evidence a budeme to provozovat jako soukromou vodu, což má trošku jiná pravidla,“ vysvětlil Přemysl Moravec s tím, že povolenky k rybolovu si nově koupí jen občané Čížova a majitelé chat v osadě, limit je jedna povolenka na chatu.

Mělo by tak skončit drancování vody a místní si budou chodit na ryby odpočinout. Tak, jak to má být. Nebojí se ale starosta toho, že lidé z okolí budou jezdit k vodě dál a lovit ryby „bez lístku“? „Podržíme si tam rybářskou stráž a když porybný někoho najde, bude to řešit policie. Ale místní rybáři si to pohlídají sami mnohem jednodušeji,“ usmál se starosta