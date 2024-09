Jako blesk z čistého nebe přišla ve středu odpoledne zpráva o konci pekárny Lapek, která v Jihlavě fungovala od roku 1952. Osud více než dvou set zaměstnanců je od nového roku nejistý, Deník ve čtvrtek dopoledne navštívil několik prodejních poboček, aby zjistil, co na situaci říkají ti, kterých se konec nejvíce dotýká.

Jedno mají všichni zaměstnanci společné. „My nic nevíme, obraťte se na vedení,“ odpovídají a brání se mluvit do novin, byť pod příslibem anonymity. Někteří o konci pekárny ani nevěděli, dozvěděli se o něm včera odpoledne z médií, z vedení firmy jim ho dosud nikdo nepotvrdil.

Jiné prodavačky se o konci dozvěděli od svých manažerů, některé už i mají předběžný příslib, že by jejich pobočka měla fungovat dále pod novým majitelem. Diskuze o možném pokračování, podmínkách nebo odstupném jsou hodně předčasné, o těchto otázkách by se mělo jednat koncem září. A kdo ví, třeba se po změně majitele bude prodejnám a cukrárnám dařit lépe. „Změna je život,“ potvrdila tuto domněnku jedna z prodavaček.

O konci prodejen často nevěděli ani starostové obcí, kterých se to bude týkat. „Od firmy jsem se nic nedozvěděl, informace mám z médií. Ohledně budoucnosti prodejny jsme s vedením zatím nejednali,“ sdělil Deníku ve čtvrtek po poledni starosta Stonařova Ivan Šulc.

Pekárna Lapek v Jihlavě na výpadovce na Pelhřimov. | Video: Deník/Martin Singr

V jedné z vesnic prodavačka Deníku prozradila, že pečivo nebylo poslední dobou tak dobré jako v minulosti, navíc nevydrželo čerstvé tak dlouho jako dříve. Lidé ze vsi nešetřili kritikou, někteří své nákupy omezili nebo úplně přestali kupovat rohlíky a chléb z této pekárny.

Slova z jedné z vesnic potvrdila i zaměstnankyně pracující v Jihlavě. „Věděli jsme, že to už nebude mít žádnou extra budoucnost, ale že to bude až takhle rychlé, to jsme nečekali,“ řekla Deníku. Podle zákulisních informací se ve výrobě rozbila linka a místo nákladné opravy se vedení firmy rozhodlo ukončit provoz.