Konec tuleňů v jihlavské zoo: návštěvníci je naposledy uvidí v únoru

V jihlavské zoo do půlky února ukončí chov tuleňů. Může za to znečišťování oceánů, kvůli kterému v sobě ryby obsahují větší množství těžkých kovů. Ty se pak ukládají u tuleňů v játrech. V Jihlavě kvůli otravě loni na podzim uhynuly dvě samice. „U tuleňů není možné potravu nahradit sladkovodními rybami. Mořské ryby, které se dostávají do České republiky, pocházejí z jednoho zdroje, takže alternativu naneštěstí nemáme,“ vysvětlil ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák.

Tulení samec Robbie. | Foto: se souhlasem Zoo Jihlava