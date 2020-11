Sněhová nadílka na Vysočině: V Pelhřimově si uplácali sněhuláka. Podívejte se

Dobrá zpráva pro děti a milovníky zimních sportů. Na Vysočině začal padat sníh. Zatím je to jen pár sněhových vloček, to se ale může brzy změnit. Už na večer hlásí meteorologové častější sněhové přeháňky a nízké teploty, takže je předpoklad, že by se sníh mohl alespoň na čas udržet.

Sněžení v Třebíči. | Video: Deník / František Vondrák