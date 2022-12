Podepsáno. Stavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy začne ještě letos

Jihovýchodní obchvat Jihlavy v kostce:



- jihovýchodní obchvat Jihlavy má být nejdražší stavba v historii Kraje Vysočina

- jen jižní část vyjde na 575 milionů korun, dodavatelem bude sdružení firem MI Roads, IMOS Brno a B E S

- stavba měla začít v roce 2020, vše ale přibrzdily protesty

Začíná se stavbou kratší, ale složitější části označené jako jih. Nic extrémně složitého na stavbě za 575 milionů nevidí Jiří Salava, který má vše za konsorcium tří firem na starosti. „Jsme připraveni a s podobnými stavbami máme zkušenosti. Bude tu jeden větší most, ale to není problém. Jsou tu také poměrně rozsáhlé zemní práce, ale ani to není nic, co bychom nebyli schopni zvládnout,“ uvažuje Salava nahlas.

Stavba jižní části má být hotová do konce roku 2024, kvůli čerpání evropské dotace ve výši 307 milionů je otázka, co se stihne vybudovat v příštím roce. „To nedokáži přesně říct, připravujeme aktualizovaný harmonogram. Kapacity trochu posílíme, abychom toho udělali co nejvíce,“ slíbil Salava.

Hejtmanství už nyní ví, že k prodloužení programovacího období nedojde. Je však nadějné, že by Kraj Vysočina mohl peníze, které neproinvestuje a bude muset vrátit, dostat zpět. Zjednodušeně řečeno se částka převede do nového programovacího období.

Nyní už v trase obchvatu pracují geodeti, kteří vytyčují zábory půdy, pak se dají do práce archeologové. Po Novém roce mají začít přípravy hlavního mostu, další mosty se budou chystat v druhé půlce příštího roku. „Zastaví nás, když napadne sníh. Mrazy nám úplně nevadí, i minus deset, minus patnáct, to se pořád dá,“ řekl Salava.

Jižní část jihovýchodního obchvatu Jihlavy měří dva a půl kilometru. Začne v lokalitě V Ráji, tedy na křižovatce Znojemské ulice a silnice I/38. Končit bude v místě, kde řidiči jedoucí z Jihlavy na Třebíč odbočují směrem na Puklice. Na začátku i na konci této části budou kruhové objezdy, které mají vzniknout ještě příští rok.

Zdroj: Deník/Martin Singr

S tím budou souviset uzavírky. „Silnice na Třebíč i Znojemská ulice budou kompletně uzavřené, na silnici I/38 budou semafory,“ sdělil Salava s tím, že stavba okružní křižovatky V Ráji může začít až po přeložce drátů vysokého napětí. To by mělo být hotové do července a tak je možné, že cesty po silnici I/38 na dovolenou do Chorvatska budou zčásti ještě bez omezení. „Neumím říct, jestli sezonu dovolených dokážeme zohlednit, nebo ne. V okamžiku, kdy tam uzavírku uděláme, tak už není cesty zpátky,“ pokrčil rameny Salava.