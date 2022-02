Vyplývá to z harmonogramu, který na webu města zveřejnili jihlavští radní. Zároveň vyhlásili zadávací řízení, z něhož vyplyne společnost, která bude mít na starost stavbu nové ale i demolici staré arény. „Hledáme spolehlivé partnery se šikovnými zaměstnanci, kteří nám po další dva roky pomohou společnou vizi města, kraje a státu zhmotnit. V blízké době vyhlásíme další soutěže a to zejména na správce stavby, dodávky gastra, jevištní techniky, strojů a zařízení a části interiérů,“ uvedl jihlavský radní a zároveň manažer výstavby arény David Beke.

Název firmy, jenž miliardovou Horáckou multifunkční arénu postaví, by měl být známý do konce května.

Horácká aréna bude levnější: vypadá ale pořád stejně

Předpokládaná cena zakázky činí 1,3 miliardy korun bez daně. Dotací tři sta milionů korun by na halu města přispět Národní sportovní agentura, půl miliardy půjde z městského rozpočtu a pět set milionů z krajské kasy. „Je potřeba to brát s vizí pro další generace v horizontu padesát až sedmdesát let. Je to investice do budoucnosti a ta se vždy vyplatí,“ uvedl pro Deník již dříve například Josef Jelínek z Jihlavy.