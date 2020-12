Starosta městyse Viktor Wölfl již v listopadu potvrdil, že chodník byl zkolaudovaný. Stavební akce se neobešla bez komplikací, dělníci museli v létě chodník dvakrát rozebrat a posunout, silnice byla moc úzká, do příchodu zimy se však vše stihlo.

„Nyní řešíme byrokracii k dotaci, která byla zhruba padesát procent,“ dodal starosta s tím, že k dláždění dělníci využili kostky. Ty jsou odolnější než dlažba.

Vedení městyse těší, když vidí jít ulicí děti, které využívají chodník, aniž by jim to někdo říkal. Škola v ulici se sice nyní opravuje, žáci do ní ale chodí. Rodiče s předškoláky i školáci chodník uvítali. Další snahou bude dovést chodník až do místní části Otín. Silničáři pak chystají projekt, podle kterého udělajíj obrubníky i na druhé straně silnice.

Části veřejnosti stále vadí parkování aut u chodníku, které je problém vždy, když se hraje fotbalový zápas. „Nemáme kde udělat parkoviště,“ pokrčil rameny starosta. Podle něj je ale současná situace pro chodce bezpečná, jen řidiči si musí dávat pozor.