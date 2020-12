Přípravy jednadvacátého ročníku Tříkrálové sbírky, který se zřejmě zapíše do dějin, jsou nejen na Vysočině v plném proudu.

Na světě je jednatřicet let



* vystudovala Ekonomické lyceum na Obchodní akademii a má bakalářský titul ze žurnalistiky a religionistiky na Masarykově univerzitě



* když má čas, ráda si přečte knihu, zajde do posilovny nebo si poslechne podcast o zločinech. Mimo jiné má ráda i exotické tance.



* koordinátorkou Tříkrálové sbírky je druhým rokem



* šest let se věnovala novinařině

I v Oblastní charitě Pelhřimov už postupně obvolávají a shánějí dobrovolníky. „Plánování sbírky je zatím vesměs stejné. Lidem tentokrát ale nevoláme s otázkou, jestli nám opět pomůžou, ale, jestli budou ochotni chodit, pokud to situace umožní,“ poznamenala Dominika Dufková, mluvčí Oblastní charity Pelhřimov.

Aktuální ročník sbírky přinese řadu novinek. Jednou z nich je například i výměna igelitových tašek za látkové, které budou moci koledníci využívat opakovaně. „Z toho mám velkou radost, že se Tříkrálová sbírka stává ekologičtější,“ pochvalovala si Dominika Dufková.

Vyrazí začátkem příštího roku Tři králové do ulic?

Počítáme, že ano. Bude záležet na aktuálních opatřeních a situaci, ale koledníci zatím zájem mají. Připravujeme pro ně všechno tak, jako kdyby vyrazit měli. Akorát vymýšlíme ještě spoustu věcí okolo, jak to udělat, aby se sbírka mohla uskutečnit, i kdyby se nemohlo fyzicky koledovat. Tříkrálová sbírka 2021 bude navíc prodloužená. Uskuteční se od 1. do 24. ledna. Tradičně bývala do 14. ledna.

Jak bude jednadvacátý ročník národní charitní sbírky vypadat?

Zatím to vypadá tak, že pro většinu lidí bude probíhat klasicky. Je samozřejmě možné, že na některých místech to nedopadne a koledníci se rozhodnou nechodit, nebo nebudou moci chodit. Doufáme ale, že koledníci normálně zazvoní u lidí doma. Tentokrát však s rouškami, to bude největší změna.

Budou koledníci rozdávat cukry a kalendáře jako každý rok, nebo je to teď tabu?

Budou rozdávat cukříky i kalendáře. Ale všechno je to hypotetické. Chystáme to tak, že by měli. Samozřejmě budeme dodržovat protiepidemická opatření. Roušky jsou jasné a dezinfekce bude určitě také k dispozici.

Pokud by mohli domácnosti obcházet a přát lidem krásný nový rok například pouze dva koledníci, zůstal by jeden ze tří králů doma?

Pro aktuální ročník je vyhlášená výjimka. Doteď bylo v pravidlech, že by trojice měla být kompletní, a tentokrát může vyrazit dokonce i jen jeden král. Vypadalo by to zvláštně, ale pravidla Tříkrálové sbírky 2021 se přizpůsobila současné situaci a i na tohle se myslelo. Kdyby ale nemohla jít kompletní skupinka, tak počítám, že by vůbec nebyla možná fyzická koleda. Pak bychom byli rádi, a s koledníčky už to domlouváme, kdyby alespoň jeden člověk v té obci byl ochotný obejít domácnosti s požehnanou křídou a napsat požehnání na dveře, aby o tohle lidé nepřišli.

Máte plán B pro případ, že by vláda sbírku, ve formátu v jakém ji známe, zakázala?

Plán B je online kasička, která bude fungovat na centrálním webu Tříkrálové sbírky tak jako tak. Připravuje se a měla by být spuštěna dřív než Tříkrálová sbírka, a to 20. prosince. Otevřená bude až do 30. dubna. Chápeme, že pro někoho může být náročné, když nebude moci vhodit nějakou minci nebo bankovku do kasičky fyzicky. Je možné, že si s tím třeba starší člověk neporadí a bude potřebovat počkat na vnoučata, aby mu s tím poradila. Do Tříkrálové sbírky se ale může přispívat celý rok. Jen kolem Tří králů je kampaň nejsilnější. Na webu Tříkrálové sbírky bude i video s online koledou, abychom klasickou sbírku do jisté míry nahradili a hlavně do domácností přinesli požehnání, což je úkolem Tříkrálové sbírky.

Jak se lidé o této novince dozví?

S koledníky se domlouvám, kdyby nemohli chodit, jestli by byli ochotni nám v dané obci alespoň roznést letáčky. Na nich jsou jednak klasické informace, jak jsme naložili s penězi letos, jak s nimi naložíme příští rok a zároveň je tam informace o online kasičce. Ta by měla do jisté míry klasickou kasičku napodobovat v tom, že my bychom se měli dozvědět, z jaké obce nám peníze přišly. Online kasička dárce vyzve, aby vybral odkud je a podle toho pošle peníze své nejbližší charitě, která má jeho farnost na starosti.

Co by to pro samotné dárce a vás jako koordinátory sbírky znamenalo, kdyby se sbírka mohla uskutečnit pouze online?

Pro mě konkrétně práci na sociálních sítích a na našem webu, kterou ale budu muset odvést tak jako tak. Hlavně bychom se museli pokusit najít nové kanály, jak lidi oslovit. Předpokládám, že oslovíme jinou skupinu lidí než tradiční Tříkrálová sbírka oslovuje. Online koledu budeme směřovat spíše na mladé lidi, kteří si budou v internetovém prostředí vědět rady.

Pokud by na tuto variantu opravdu došlo, nebojíte se, že přijdete o značnou část dárců?

Určitě. Myslím si, že zvlášť starší generace si možná nebude umět poradit s online kasičkou, ale zároveň si myslím, že by sbírka mohla tímto způsobem oslovit nějaké mladší generace. Vůbec nedokážeme odhadnout, co máme čekat. Ale každopádně nám epidemická situace dala nový impuls. Sbírka se tak může posunout někam dál. Aktuální ročník bude takový zkušební, ale počítáme s tím, že nové zkušenosti využijeme i v dalších letech. Do online prostoru se totiž sbírka bude částečně přesouvat každopádně a ne jen pro letošní ročník. Tříkrálová sbírka byla dlouho nejúspěšnější sbírkou v republice, ale v posledních letech už ji předčily jiné sbírky, takže je jasné, že zakrňujeme a tento ročník nám možná dá šanci se trochu vyvinout a oslovit opravdu i někoho nového.

Jak moc je vlastně výtěžek tradiční Tříkrálové sbírky, který každoročně představuje nemalou finanční částku, pro Oblastní charitu Pelhřimov a její klienty důležitý?

Dává nám prostředky k tomu, abychom pomáhali potřebným lidem z našeho regionu, kteří jsou například v hmotné nouzi. Myslím si, že se může v důsledku letošních událostí ocitnout v hmotné nouzi i víc lidí než tomu bylo dosud, takže očekáváme větší zájem o pomoc. Kdybychom se ocitli úplně bez prostředků a Tříkrálová sbírka by nám nic nepřinesla, nebo by byl výtěžek podstatně nižší, tak by pak nebylo kam sáhnout.

Na co plánujete vybrané peníze využít v roce 2021?

V příštím roce plánujeme jako již tradičně použít výtěžek hlavně na přímou pomoc lidem z našeho regionu, kteří se ocitli z nějakého důvodu v nouzi. Pokud něco zbude, tak by finanční prostředky vybrané v rámci sbírky podpořily provoz naší Charitní záchranné sítě, která slouží také hlavně lidem v hmotné nouzi, kteří si sem chodí pro materiální pomoc. Vybrané peníze by mohli částečně také přispět na automobil pro rozvoz obědů Charitní pečovatelskou službou. Když jsou prostředky, tak jsou určeny také na Domácí hospicovou péči Iris. To znamená, že lidé, kteří přispívají do Tříkrálové sbírky, zároveň pomáhají lidem, kteří chtějí své poslední chvíle strávit doma.

Jak složité je letos plánování Tříkrálové sbírky? Daří se sehnat koledníky, i když stoprocentně nevíte, jestli se sbírka bude moci uskutečnit nebo za jakých podmínek?

Tady na Pelhřimovsku máme šikovné koledníky a pomocníky, kteří jsou ochotni nám pomáhat i za těchto okolností. Čekala jsem trochu častější odmítavou reakci, že se jim tentokrát nebude chtít chodit. Příjemně mě ale všichni překvapili, protože jsou ochotní pokračovat v tradici Tříkrálové sbírky klasicky, pokud to bude možné. Takže letos jim patří ještě větší poděkování než v jiných letech. Co se týče příprav, tak většinou chodili Tři králové hned první víkend, takže všechny kasičky a materiál jsme museli dopravit na místo ještě před prvním víkendem. Tím, že teď bude sbírka prodloužená a první víkend v roce připadne na 2. a 3. ledna, což je dost brzy po Novém roce, plánuje většina koledníků sbírku na druhý víkend. Tam se tedy teoreticky nabízí šance rozvézt ještě nějaký materiál v prvním týdnu sbírky.