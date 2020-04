Skokově se opět zvýšil výskyt na Brodsku, dalších devět nemocných zvedlo součet na šestasedmdesát osob. „Přibyli dva lidé v Břevnici, to byli poslední klienti, kteří zůstávali s negativními testy,“ řekl hygienik Jiří Kos s tím, že z tamního domova důchodců jsou v současné době nakažení všichni. Na Žďársku přibyli čtyři osoby a celkem jich tam je sedmatřicet.

Jak již dříve Kos vysvětlil, jedná se nyní o komunitní přenos. Zjednodušeně řečeno je v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou více nemocných než jinde a tím i vyšší pravděpodobnost, že budou přibývat další. Zároveň tam ale stoupá počet uzdravených, celkem jsou na Vysočině čtyři. „Jedná se o první evidované případy, které se nám uzdravují,“ poznamenal hygienik.

Ve čtvrtek také počet testů v kraji překročil dva tisíce, večer už bylo otestovaných 2065 osob. Při té příležitosti Kraj Vysočina zveřejnil provoz odběrových míst u nemocnic na Vysočině. Přes Velikonoce bude denně v provozu jen stan u jihlavské nemocnice, a to od sedmi do dvanácti hodin. V Novém Městě na Moravě bude stan zavřený v pondělí, v Havlíčkově Brodě v pondělí a v pátek. V Pelhřimově bude naopak jen v pátek otevřen a v Třebíči bude také fungovat jen jeden den, a to v sobotu.