Na Vysočině je tak stále 163 lidí, u kterých se onemocnění Covid-19 prokázalo.

Jiří Kos také doufá, že bumerangový efekt Velikonoc se snad neprojeví. „Podle inkubační doby by to mělo naskočit dnes nebo zítra, ale zatím je klid,“ poznamenal.

Nákaza tak na Vysočině stagnuje a uzdravení lidé přibývají. „Teď už nám odchází zdraví lidé. V Břevnici z toho dva klienti vypadli a jsou zdraví. Negativních je tam tedy 16. V Kynicích už to vypadá nadějně pro dvě rodiny. Ještě se udělá opakovaný test a také by z toho mohli vypadnout. Celkově se situace zklidňuje. Kéž by to tak trvalo dlouhodobě,“ doplnil Kos.