Na šířící se koronavirus reaguje i dřevozpracující firma Kronospan v krajském městě Vysočiny. I když například do Itálie už posílá zboží jen po železnici, stále do firmy míří stovky kamionů denně.

Řidiči nákladních vozidel, kteří vjedou do areálu, musí mít ochranné roušky a přesto nemohou do společných prostor jako je jídelna. Pracovníci firmy, kteří s nimi přichází do kontaktu, mají při ruce desinfekční a další ochranné prostředky. „Do vysoce rizikových destinací, například Itálie, dodáváme zboží výhradně po železnici,“ informoval Deník Rostislav Habán z firmy.