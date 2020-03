Jak přiznává spolumajitelka loucké Vemi pizzerie Martina Hořínková, začátku se podnikatelé báli. „Přece jen jsme brali na sebe hospodu, která neměla zrovna nejlepší pověst a na nás bylo, jak se s tím popereme,“ říká. Po drobných úpravách interiéru, které zahrnovaly mimo jiné pořízení nového výčepu, na začátku loňského prosince noví majitelé otevřeli.

Hned první otevírací den byl „jeden velký masakr“. Během dvaceti minut byl podnik plný a všichni chtěli pizzu. „Ty tenkrát pekla sama moje maminka, která to nikdy předtím nedělala. Tímto ji za vše moc děkuji a hlavně, že mi v ten den z kuchyně neutekla,“ usměje se mladá dívka. Jinak ale v současné době moc důvodů k úsměvu nemá.

Pizzerie mezi lidmi uspěla. I když někteří přišli jen ze zvědavosti, vraceli se. O rostoucí oblíbenosti svědčí i množící se rezervace. Všechno bylo nastartováno velmi dobře. Pak ale přišel zákaz. „Omezení a pak zavření nás zasáhlo dost,“ přiznává Hořínková a pokračuje: „Ve středu nám dovezli suroviny, pivo, nealko, s nimi samozřejmě faktury a najednou bum. Byl to pro nás šok, který nám udělal velkou čáru přes rozpočet.“

V pátek třináctého ráno musela pizzerie informovat, že každý den bude muset v osm večer zavírat. Najednou byla smůla, že v pátek mělo být v pizzerii plno. Deset minut před osmou tak museli odejít poslední hosté a s nimi i velký podíl tržby. A mělo být hůře. Další den totiž vláda zavřela pizzerii úplně.

Zbyla jen možnost rozvážet pizzu. „Lepší něco než vůbec nic, ale není o to takový zájem, jaký bychom si přáli,“ krčí rameny podnikatelka. Podle ní se lidé v dnešní době bojí si o jídlo zavolat, třebaže v pizzerii samozřejmě dodržují přísná hygienická pravidla. Jen díky rozvozu po Lukách a okolí zatím v pizzerii neprodělávají. „Balancujeme na nule,“ podotkla spolumajitelka.

Zatím tedy vše funguje, ale jak dlouho, to si netroufá odhadnout. „Pokud zájem začne ještě víc upadat, tak to vzdáme a pizzerii zavřeme úplně. Otevřeme, až to vláda dovolí,“ uzavřela povídání s trochou optimismu mladá dívka.

Lidé v Lukách se tak zřejmě nemusí bát, že by jim koronavirus vzal slibně se rozvíjející podnik. I když, jak sama Hořínková říká, v dnešní době si nikdo nemůže být ničím jistý.