Pod příslibem zachování anonymity Deník jedna ze zdravotních sester informovala, že ona ani její kolegyně nevěří tomu, že by se Lukáš Velev dopustil korupčního jednání. K jeho chování to podle nich zkrátka nesedí. Zdravotní sestra také zdůraznila, že podle ní veřejnost příliš nectí zásadu presumpce neviny.

V minulém týdnu vydalo vedení nemocnice prohlášení, ve kterém se za Lukáše Veleva postavilo s tím, že policejní vyšetřování nechápe. Ve vyjádření, o kterém Deník také informoval stojí, že nemocnice pod vedením Veleva zažila nebývalý rozkvět. „Dokázal přetvořit nemocnici do formátu krajské centrální nemocnice,“ stojí v dokumentu zveřejněném na webových stránkách nemocnice.

Veškerá výběrová řízení na vybavení přístroji, léky a zdravotní pomůcky za celá léta Velevova působení probíhala podle vyjádření momentálního vedení nemocnice transparentně podle zákona a pod kontrolou orgánů zřizovatele vždy ve prospěch nemocnice. „Stojíme za ním jako za ředitelem a také za člověkem,“ dodali zaměstnanci na adresu Veleva.

Mluvčí nemocnice Monika Zachrlová pro Deník dále sdělila, že nemůže mluvit za všechny zaměstnance, jsou jich dva tisíce, ale vedení nemocnice za bývalým ředitelem stojí. „Obecně lze říci, že u zaměstnanců má obrovskou podporu, pracuje tady celý život, většinu nemocnice zná osobně, i jako ředitel pracoval stále jako chirurg a měl služby. Nepřišel o kontakt se zaměstnanci,“ uvedla Zachrlová. „Dokonce mi chodí zprávy, že by ho lidé chtěli podpořit a neví jak,“ dodala mluvčí.

Celé kauze se věnuje také web PrahaIN.cz. Oslovil politiky, podnikatele i Velevovy letité kolegy a ti byli překvapeni, jakému obvinění čelí. „Je to pro mě šok. Známe se dvacet let. V intencích obvinění ho vidět nechci. A nevidím,“ reagoval radiolog a rázný odborář Martin Engel. „Znám Lukáš Veleva dlouho, znám rodinu. Nemyslím si, že by něco skrýval,“ pokračoval Engel.

Web PrahaIN.cz také zjistil, že se na začátku února konal večírek, kterého se účastnilo kolem padesáti lidí, Velev slavil šedesáté narozeniny. „Mluvil jsem tam asi s dvaceti lidmi a nikdo nemluvil o jakékoli korupci, o penězích, absolutně vylučuji negativní spojování oslavy se zásahem policie. Přesně tento večírek ukázal, že Velev, můj kamarád, byl čestný člověk. Obvinění nevěřím,“ řekl jeden z účastníků večírku, lékař, pro server.