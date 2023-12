Pohled na novou podobu kostela zcela zdrtil Miluši Jehličkovou. „Všude jsou barokní kostely světlé, skoro nebo zcela bílé, aby zářily svou krásou do dálky. Kostel v Jihlavě na náměstí , čerstvě zrekonstruovaný, se však zahanbeně krčí smutně a pesimisticky v téměř tmavě béžové barvě, která ho jakoby přikrytého v tmavé krabici schovává před zraky lidí,“ vyjádřila se kriticky Jehličková.

Další výtka mířila k barokním ozdobám, které nejsou zdůrazněné jinou barvou. „Až budete na náměstí stát před kostelem, představte si ho v bílém nebo smetanovém hávu, tak, jak to mají jinde, s barevnými ozdobami. Určitě vám v této představě zkrásní,“ vyzvala veřejnost Miluše Jehličková, kterou nová podoba kostela doslova zarmoutila.

Argument, že jde o původní barvu kostela, jihlavská rodačka nebere. „Na starých fotografiích je kostel bílo-okrový a vypadá krásně. Velmi silně pochybuji, že by ho v sedmnáctém století natřeli touto jednotnou tmavě béžovou barvou bez odstínění ozdob,“ reagovala.

První etapa oprav kostela svatého Ignáce z Loyoly v kostce - práce začaly v létě 2022 - náklady byly v desítkách milionů korun - šlo zejména o opravy střechy a přední fasády

Nijak pozitivně nehodnotila novou barvu fasády kostela ani Helena Horáčková. „Původní to bylo hezčí. Připadá mi to jak stavba v Petře - vytesáno do pískovce,“ zhodnotila.

Jiný názor pak měl třeba Jiří Kejnovský. „Na barevnost si bude třeba zvyknout, mně se líbí, připomíná mi pískované fasády Španělsko - Itálie. Jen nechápu, proč nezbylo trochu peněz na ,pichláky´ proti holubům na horních římsách sloupů,“ uvedl. Zašpinění fasády od holubího trusu se ostatně obávají i další Jihlavané.

Faktem je, že se na původní podobě barvy fasády nemohou shodnout ani odborníci. Kostel totiž v minulosti prošel tolika opravami, že se nedochovala možnost zjistit přesnou historii nátěrů. „Předpokládáme, že fasáda byla původně rozehraná barevně, byla v několika barvách,“ sdělil již dříve restaurátor Petr Severa z telčské pobočky Národního památkového ústavu a hovořil o šedé, okrové, červeném odstínu v kombinaci s jinou barvou a zlacení. Naopak restaurátorka Radka Levínská byla přesvědčená, že fasáda měla jen jednu barvu.

Zvolit jednobarevnou fasádu mohlo být také řešení, nakonec ale vyhrály dva odstíny barvy, které projektant Karel Voldán říká kamenná. „Jezuité se při stavbě inspirovali římským kostelem Aljesund. Vycházeli jsme z barevnosti tohoto kostela,“ poodhalil Voldán. „Nebude to ani duhové, ani zelené, ani červené. Bude to kamenné,“ glosoval na jaře odstín jihlavský farář Marian Jiří Husek.

