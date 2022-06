Kostel se chce v souladu s mottem Ukaž se více otevřít veřejnosti. Pomoci by tomu mohly dvě výstavy, na kterých spolupracuje s Muzeem Vysočiny. „Dlouhodobá výstava s názvem Jihlava zmizelá představí fotografie města z období před druhou světovou válkou. Věříme, že i to pomůže návštěvníkům vnímat kostel svatého Ignáce z Loyoly v nových souvislostech,“ řekl ředitel Muzea Vysočiny Karel Malý. Druhou výstavou pak budou fotografie, které pořídil sám Marián Jiří Husek.

Kostel zůstane i během prací přístupný. „Jsme si vědomi, že stavba způsobí dočasná omezení, ale věříme, že po rekonstrukci zažijeme zcela jiný pohled na obnovené průčelí,“ prohlásil Husek. „Pokud bude kostel více otevřený, bude to pro lidi na náměstí velká věc, najednou to bude takové okno do nebe,“ myslí si náměstek primátorky pro památkovou péči Martin Laštovička.

Policisté Vysočiny hledají 120 kolegů. Zájem mají studenti, neprojdou ale testy

Obnova kostela vyjde téměř na třicet milionů korun. Římskokatolická farnost využije významnou dotaci z Norských fondů. Dokončení všech prací je předběžně plánované na podzim příštího roku. „Pokud se podaří shromáždit peníze navíc, farnost by je chtěla investovat do dalších oprav,“ uvedl technický manažer projektu Aleš Taufar. Mohlo by jít o dokončení fasády v Hluboké ulici, výměnu točitých schodišť ve věžích, pořízení zvonů nebo zpřístupnění jižní věže.

Laštovička pak ocenil skutečnost, že farnost byla úspěšná v žádosti o dotaci z Norských fondů stejně jako město, to opravuje dům na adrese Masarykovo náměstí 21. „My díky těmto dotacím oživíme spodní náměstí a farnost horní náměstí,“ uvedl a zdůraznil, že ze šestnácti podpořených projektů žádné jiné město nemá dva, v Jihlavě jsou oba dokonce na náměstí.

Oprava kostela svatého Ignáce z Loyoly v kostce



- práce začaly na jaře 2022



- plánované dokončení je na podzim 2023



- náklady se odhadují na třicet milionů korun



- půjde zejména o opravy střechy a přední fasády