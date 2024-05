Vstupné se nemění, dospělí tak zaplatí devadesát korun za celodenní vstup, děti do patnácti let padesát. Dvě hodiny mezi šestou a osmou večerní vyjdou dospělé na padesát korun, děti na polovinu. Kdo se chystá na koupaliště častěji, může využít permanentek.

Na koupališti je také loucká místostarostka Jana Zelníčková. „Plánujeme otevřít prvního června, ale počasí nám hází klacky pod nohy. Budeme to operativně řešit,“ říká s odkazem na předpověď počasí, která na víkend slibuje deště. Nakonec se v pátek odpoledne objevuje informace, že koupaliště bude zatím pro nepřízeň počasí uzavřené.

Pro děti se pak chystá zajímavá novinka. „Máme v plánu udělat u brouzdaliště pískoviště s prolézačkou, do začátku prázdnin předpokládám, že by to mělo být,“ prozradila místostarostka s tím, že na beach volejbalovém hřišti je třicet tun nového písku. Bufet pak má stejný provozovatel jako loni.

Podobně jako v Lukách vidí start sezóny v Třešti. „Otevřeme, až na to bude počasí. Chtěli bychom během června. Technologie máme nastartované,“ informovala místostarostka Eva Požárová. V červnu sice mohou být problémy se studenty, kteří si na koupališti přivydělávají, nebude to ale neřešitelná potíž. Starosta Vladislav Hynk pak doplnil, že by rádi otevřeli o víkendu v půlce měsíce.

V případě příznivého počasí by se mohlo v některé dny dopoledne otevřít jen pro děti. „Máme dobrou zkušenost s tím, že dopoledne otevřeme pro základní a mateřské školy. To je koupaliště uzavřeno pro veřejnost, aby se tam nic nestalo,“ sdělila místostarostka. Zatím je sice voda studená, stačí ale pár dní teplot nad dvacet stupňů a bude to ke koupání.

Ani v Biotopu Malvíny letos nepůjdou nahoru, co se týká vstupného. Dospělí platí devadesát korun, děti, senioři a hendikepovaní pětačtyřicet, po druhé odpolední a šesté večerní se přitom cena snižuje. Předškoláci v doprovodu dospělého pak mají vstup zdarma. Před letošní sezonou je opravná skluzavka, bufet má stejný provozovatel jako loni.

Až do 22. června musí letos na začátek koupání venku počkat návštěvníci Vodního ráje. Největší aquapark na Vysočině dříve otevíral poslední květnový víkend, letos se ale staví nový krytý bazén a dříve pustit veřejnost do venkovního areálu nelze. „Kromě venkovního areálu neotevřeme dříve ani hřiště na plážový volejbal,“ informoval mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Letní sezóna však bude bez omezení. „V létě návštěvníci nic nepoznají, jen tam zůstanou stavební buňky. Stavba bude pokračovat vevnitř, bude potřeba udělat obklady, dlažbu, topení. Budou tu omezení pro vjezd zásobování, ale návštěvníci nebudou omezeni ničím,“ popsal Málek. Oproti loňsku se nezmění ani cena vstupného. To celodenní je 175 korun za osobu nad sto čtyřicet centimetrů a 110 pro ty, kteří této výšky nedosáhli. Zvýhodněný vstup paní senioři, studenti i rodiny.