Loni přitom byl vinou chladnějšího léta a proticovidových restrikcí slabší rok, přišlo čtyřiadvacet tisíc lidí. Jinak chodí třicet tisíc a více. „Slýchám, že jsme koupaliště pro Jihlaváky. Ale místní děti tam mohou jít, když jsou o prázdninách doma a rodiče musí do práce. A my jsme rádi za každého člověka, ať je z Luk, z Jihlavy nebo z Brna, protože všichni nám pomáhají více vydělat,“ vysvětluje Viktor Wölfl.

TOP 5 vysočinských rybníků: nejlepší místa, kde se vykoupat zdarma

Vstupné osmdesát korun pro dospělé a pětyčtyřicet pro děti je jedno z nejnižších v rámci celé republiky, třebaže se před letoškem mírně zvyšovalo. „Snažili jsme se, aby si lidé mohli koupaliště dovolit. Když tam jde čtyřčlenná rodina, zaplatí vstup, dají si zmrzlinu a jsou na pětistovce. A každý nemůže denně dát pět set,“ řekl starosta. Výrazně levnější vstup pak mohou lidé mít díky permanentkám.

Městys si uvědomuje, že by ekonomiku koupaliště mohly vylepšit alternativní zdroje energie. „V době, kdy provozujeme koupaliště, jsou největší zisky z fotovoltaiky,“ připomněl Wölfl s tím, že další možnosti by mohly být kogenerační jednotky na štěpku, mohlo by tam končit zbytkové dřevo ze sběrného dvora.