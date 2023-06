O deset procent více stojí vstupné do sportovně relaxačního areálu Vodní ráj v Jihlavě, který je největší na Vysočině. Dospělí tak za celý den venku zaplatí sto sedmdesát korun, děti do 140 centimetrů rovnou stovku. „Máme připravené i zvýhodněné vstupné. To se bude týkat časových slev, našich abonentů, větších skupin a podobně,“ připomněl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které Vodní ráj provozují.

V Třešti letos zdražili poprvé po třech letech, a to ze sedmdesáti korun na devadesát v případě dospělých. Polovinu zaplatí dětí od šesti do patnácti let či senioři nad pětašedesát let. Děti do šesti let pak mají vstup zdarma. „Celodenní vstupné u nás funguje tak, že návštěvník může jednou opustit koupaliště, projít se po městě a vrátit se zpátky,“ připomněl starosta Vladislav Hynk s tím, že od dvou hodin odpoledne je cena zlevněná a od šesti večer je ještě nižší.

Také v Lukách nad Jihlavou museli zvýšit vstupné, dospělí zaplatí za celý den devadesát korun a děti padesát. Zvedly se i ceny permanentek. Ta nejvýhodnější na třicet vstupů vyjde dospělé na patnáct set, děti na devět stovek a nevyčerpané vstupy si lidé mohou převést na další rok. I nadále ale platí výhodnější cena denně od šesti do osmi večer. „Zavedli jsme také nový benefit, senioři nad sedmdesát let žijící v Lukách mají celodenní vstupné za dvacet korun,“ informoval starosta Martin Dvořák.

Právě v Lukách zahájili letošní sezonu úplně nejdříve, 1. června. Návrat chladnějšího počasí pak udělal vedení městyse čáru přes rozpočet. Od druhé poloviny června to na koupališti už žije, obzvláště teplé dny lákají stovky návštěvníků. Při teplém počasí je otevřeno od deseti dopoledne do osmi večer. Pokud není úplně hezké počasí, starosta Dvořák doporučuje sledovat aktuální informace na webu koupaliště, na sociálních sítí. Lidé mohou případně na koupaliště i přímo zatelefonovat.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Výraznou změnou je, že radnice poprvé od výrazné modernizace koupaliště opět pronajímá bufet. „Pro radnici je to výhodnější, bufet byl loni ve ztrátě kolem čtyři sta tisíc korun. Letošní výsledek bude podle počtu návštěvníků, do mínusu se ale už dostat nemůžeme,“ vysvětlil Dvořák s tím, že při normálním létu odhaduje výnos za sezonu kolem padesáti tisíc korun.

Na osvěžující a dobrou nabídku pak láká nová provozovatelka bufetu Petra Vaňková, která přichází s několika novinkami. „Máme točené limonády, více příchutí a také nabízíme čerstvé sendviče, zákusky a dezerty,“ vyjmenovala. Nadále pak zůstává sortiment, na který jsou lidé zvyklí z předchozích let. Co se cen týká, například párek v rohlíku je za pětatřicet korun, hranolky za pětačtyřicet, pizza za sto osmdesát a zmiňovaný sendvič stojí kolem padesátikoruny. K pití je třeba půl litru točené limonády za pětatřicet korun, o pět korun více stojí „desítka“ Ježek.

V sobotu 17. června pak otevřelo koupaliště Malvíny v Třešti, kde mají letos opravenou skluzavku. I tam se změnil provozovatel občerstvení. „Návštěvníci mohou ochutnat nová jídla,“ komentoval starosta Hynk. Ze sortimentu namátkou jmenoval párek v rohlíku, hranolky, smažený sýr, tortillu kuřecí nugetky nebo palačinky. Samozřejmostí je zmrzlina a bohatá nabídka nápojů. „Ceny jsou rozumné, párek v rohlíku je za pětatřicet korun, hranolky za čtyřicet a smažený sýr s hranolkami, tuším, za sto deset,“ dodal Hynk.

Až v závěru června pak otevřel Vodní ráj v Jihlavě, protáhlo se tam totiž předláždění relaxačního bazénu. V sobotu 24. června ukazovala rtuť teploměru kolem dvaceti stupňů Celsia, bylo pod mrakem a nechyběly ani dešťové přeháňky, to lidi k vodě nelákalo. Nedělních pětadvacet stupňů a slunečno bylo už vhodnější. „Voda je trošku studená, ale je to paráda,“ zhodnotil koupání ve Vodním ráji Roman Procházka z Batelova. „Těšil jsem se sem, voda mi přijde teplá dost, jen na tobogánu mi to moc nejezdí,“ doplnil jeho kamarád Lukáš Polák.

Celodenní vstupné na koupaliště na Jihlavsku - dospělí/děti:

Vodní ráj Jihlava – 170/100

Koupaliště Luka nad Jihlavou – 90/50

Biotop Malvíny Třešť - 90/45

Komu ve Vodním ráji vyhládne, může si dát například párek v rohlíku za pětatřicet korun, hranolky za dvaapadesát, případně posypané sýrem za šedesát. Takové kuřecí stripsy s hranolkami a oblohou pak stojí sto pětapadesát korun. Třeba kopeček zmrzliny vyjde na třicet korun, stejně jako „dvojka“ ledové tříště. Žízeň zažene také jedenáctistupňové pivo Ježek, velké za dvaačtyřicet korun nebo o sedm korun levnější limonáda. Ve Vodním ráji nabízí také kávu, nealko pivo a řadu dalších nápojů.

Dalo by se říct, že každé ze tří zmiňovaných koupališť nabízí jiný zážitek a každý si tak přijde na své. V Jihlavě je velký aquapark, v Třešti biotop s vodou bez chemie a Luka nabízí typicky venkovské koupaliště. „Je tu krásně přírodní prostředí, kde se dá ležet na dece nebo sedět na lavičkách i na lehátkách, a to vše zdarma bez zápůjčky. Je tu dost vzrostlých stromů, které poskytují stín. Pro děti tři skluzavky a pro všechny občerstvení v bufetu s příjemným posezením,“ zhodnotila loucké koupaliště častá návštěvnice Jana Uhlířová.