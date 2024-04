Místo pro kolotoč není vybrané náhodně. Potkávají se tam cesty ze zámku a z kostela svatého Martina, cyklostezka i cesta z koupaliště Malvíny, kde je velké parkoviště. Poblíž je bylinková zahrádka, hřiště pro děti, vyřezávaný betlém. Kolotoč bude na očích, i těch kamerových. Bude tak větší šance, že by mohl odolat vandalismu.

Kolotoč bude fungovat od jara do podzimu. V zimě bude zabedněný a stane se z něj originální reklamní plocha v prvorepublikovém stylu, kde si lidé opět připomenou příběh Otto Šimánka i Pana Tau.

První rohaté zvíře pro kolotoč, vyřezané ze dřeva v životní velikosti, mohou nyní lidé potkat v místní kavárně na Nádražní ulici. Okusuje tam ve výloze velký fíkus. V letošním roce začne výroba kolotoče, hotový by měl být podle Petra Píši nejdříve příští rok.

Nabízí se otázka, proč to bude kolotoč zrovna s kozami, kůzlaty a kozly. „To už si asi lidé moc nepamatují. V začátku příběhu o kouzelném Panu Tau strýček Alfons ztroskotá na ostrově. A když se mu zdárně podaří z ostrova doletět balónem domů, letí s ním i koza Cléa. Ve filmovém příběhu Alfonse i Pana Tau ztvárnil třešťský rodák, herec Otto Šimánek,“ vysvětlil Petr Píša, který s nápadem přišel.

„Z negativa jsem chtěl udělat pozitivum. Využít toho, že tudy projedou tisíce aut denně. A že tisíce párů očí uvidí naši novou atrakci, která může být pro lidi dalším důvodem, proč navštívit Třešť,“ doplnil k tomu Petr Píša.

Výroba speciálního kolotoče plného dřevěných pohyblivých zvířat bude nákladná, proto autor nápadu zvažuje i zapojení veřejnosti a místních firem. Lidé by si mohli koupit nebo adoptovat jednotlivé kozí figury.

Kolotoč přezdívaný kozotoč je druhým zastavením z cesty věnované Panu Tau a jeho představiteli, se kterou přišel Petr Píša. Před pěti lety přibyla na vyhlídkovém místě nad hřbitovem obří ocelová pohlednice nazvaná Pozdrav z Třeště, kde se mohou návštěvníci zvěčnit s buřinkou a deštníkem Pana Tau a u toho zachytit v záběru místní zámek, kostelík, nebo krásné panorama ve výhledu.

„Chtěl jsem, aby v Třešti k tradičním betlémům, Třešťskému divadelnímu jaru nebo Tančírně přibyla další záležitost, která by mohla v lidech budit hravost a podporovat pozitivní emoce. Lidé se také moc rádi fotí a svoje obrázky sdílejí se svými blízkými. V současné době mají možnost se v Třešti zvěčnit v naší pohlednici. I kolotoč bude na focení skvělý, o tom jsem přesvědčen,“ řekl Petr Píša.

V dlouhodobějším plánu jsou ještě další zastavení v tématu spojeném s postavou Pana Tau. Jde o trubkohru na principu zvonohry, která po zatočení klikou zahraje krátkou melodii, typickou pro kouzlení Pana Tau s buřinkou. Tato melodie by se mohla nad městečkem rozeznít vždy, když si v Třešti budou připomínat narozeniny Otto Šimánka - tedy 28.dubna.

„Je pravda, že mnohé děti ani neví, kdo to Pan Tau je. Ale mohou jeho kouzlo začít objevovat se svými rodiči a prarodiči. Filmová postavička je nadčasová. Komunikuje jen pantomimou, úsměvem a laskavostí, je to v pravém slova smyslu elegán, kterého by chtěl snad každý z nás potkat," uzavřel autor nápadu.

Herec Otto Šimánek se narodil v roce 1925 ve staré lékárně, která stávala v místě dnešního autobusového nádraží. Dnes je zde vytvořena postava Pana Tau v životní velikosti, vyřezaná ve stylu betlémářského pojetí jako další připomínka známého herce. Ten v mládí bydlel v nedalekých Stajištích.