Fond strategických rezerv se loni podařilo naplnit celkem osmi set miliony. „V době ekonomického růstu si kraj dělá rozumnou rezervu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla (ANO). I po odečtení závazků zůstaly na účtě stovky milionů. Z nich dalo již dříve hejtmanství sto padesát milionů na silniční stavby, sedm milionů dostaly pořadatelé Zlaté lyže a biatlonu ve Vysočina Aréně.

Pořád ale zbývalo 276 milionů. Krajští radní rozhodli, že peníze rozdělí do široké škály oblastí. A ačkoliv návrh musí ještě zítra schválit zastupitelé, nepředpokládá se, že by „neprošel“.

Téměř pět a půl milionu dle návrhu radních dostanou krajští hasiči na pořízení zásobníků nafty v okresních městech. Ty pak pohání agregáty, které dokáží nahradit v případě kalamity výpadek elektrické energie.

Největší příspěvky z Fondu strategických rezerv (v milionech korun) schvalované letos v březnu:



Likvidace škod po kůrovcové kalamitě 70



Nemocnice zřizované krajem 60



Krajská správa a údržba silnic 60



Předfinancování evropských projektů v roce 2020 57



Školství – výstavba sportovišť 20

Zdroj: Kraj Vysočina

Šedesát milionů půjde do nemocnic plus milion a půl na pořízení rentgenu do místní polikliniky dostane Žďár nad Sázavou. Stejná suma jako do zdravotnických zařízení půjde také do dopravy. Za padesát milionů budou velkoplošně opraveny silnice druhé a třetí třídy a za deset milionů Kraj pořídí kamerový systém na sofistikované měření spotřeby nafty u silničářů.

Radní mysleli i na sport a tak dají osm set tisíc pro FC Vysočina a milion pro házenou v Novém Veselí. Stranou nezůstane ani školství, kam půjde dvacet milionů. „Máme osm žádostí na investiční projekty výstavby sportovišť,“ řekl Kukla. Osm set tisíc dostane také jihlavská zoologická zahrada na zimní expozici brodivých páků a bahňáků.

Sedmdesát milionů pak radní vyhradí na řešení kůrovcové kalamity. „Dotační titul už je vyhlášený,“ poznamenal náměstek s tím, že zbylých sedmapadesát milionů je převedeno do Fondu strategických rezerv na předfinancování evropských projektů jako je jihovýchodní obchvat Jihlavy nebo obchvat Salačovy Lhoty.