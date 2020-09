Nové stanovisko vzešlo z úterního projednávání dvou variant trasování. Ty se liší v úseku mezi Světlou nad Sázavou a Měřínem v tom, jestli napojí skrz zastávku na Pávově i Jihlavu nebo nikoliv.

„Varianta s napojením Jihlavy lépe zajišťuje dostupnost obyvatel Kraje Vysočina s ostatními regiony,“ stojí mimo jiné v materiálech pro Radu kraje.

Radní diskutovali, zda nechat své stanovisko jako doporučení nebo na napojení Jihlavy trvat. Nakonec se rozhodli pro změnu. „Myslíme si, že to je jediná možná varianta, která je pro Vysočinu průchozí,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).

O vysokorychlostní trati z Prahy do Brna se hovoří už déle než deset let a samotná výstavby je stále ve hvězdách. „Už pokud by se rozhodlo alespoň o jedné variantě, bude to velký posun. Pokud vím, máme asi sedm variant a ani jedna nesedí na nyní projednávané trasy,“ uzavřel Novotný.