Deset milionů? Ne, pětkrát více. Tak včera jednohlasně rozhodli krajští zastupitelé o penězích, které půjdou na boj s koronavirem.

Ilustrační snímek. Peníze | Foto: Deník / Roman Dušek

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD) s respirátorem přes ústa oznámil, že dodávky zdravotnických potřeb od státu jsou nejisté a malé. Kraj se tedy musí angažovat sám, má přitom i další výdaje. „Koupili jsme pět stanů před nemocnice, realizujeme další zařízení pro odběrová místa,“ řekl hejtman. V Nemocnici Jihlava by měl být do konce týdne analyzátor, který umožní vyhodnocovat vzorky. Ty se dosud musí posílat do Prahy a zpět.