S těmi byl minulý týden problém, hejtmanství proto sáhlo do krizových zásob. Nyní už byla dodávka vykryta, část z ní půjde na doplnění skladu. Na udržování krizového skladu by pak mělo být v blízké době vyčleněno několik milionů.

Jak dlouho by krizové zásoby mohly stačit při dlouhodobém nedostatku nějakých ochranných pomůcek na trhu? To si náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný netroufá odhadnout. „Můžu říct, že je to na dva měsíce, ale zítra to nemusí být pravda,“ řekl. Nemocnice i sociální zařízení si totiž vše průběžně nakupují a když jsou ochranné pomůcky na trhu, tyto zásoby vůbec nepotřebují.

Situace zatím není nijak kritická. „Ochranných pomůcek máme dostatek a myslíme si, že jsme schopni reagovat na krizové situace. Ale nevíme, co bude zítra,“ odhadl náměstek a dodal: „Proto držíme zásoby v Kamenici a částečně i na krajském úřadě. Nemocnice a sociální zařízení mají navíc svoje vlastní dostatečné zásoby.“