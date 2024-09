Vychovatel/ka ŠD Jedná se úvazek 0,83. Možno zkrátit o 1 hodinu ranní družiny, pak by se nejednalo o dělené směny (přímá činnost od 6,30 do 7,30 a od 11,30 do 15,30 h. V průběhu se počítá se změnou na pracovní poměr na dobu neurčitou. První kontakt e-mailem nebo telefonicky v čase 9:00-15:00 hod. 25 970 Kč

