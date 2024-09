Hejtman zopakoval, že si nedovede představit spolupráci s hnutím, jehož hlavní slogan byl Vrátíme vám to, co vám Fialova vláda vzala. „Je to pro mě politicky nemožné a nemyslitelné,“ prohlásil Schrek a dále řekl, že se v opozici vytvoří uskupení tří demokratických subjektů, celkem šesti stran a hnutí, kteří budou mít sílu čtyřiceti procent.

Vítězslav Schrek tak byl konfrontován také s názorem, že tyto strany svým odmítavým postojem otevřely dveře k vládnutí komunistům nebo zastupitelům za SPD a PRO. „Lídr hnutí ANO je zodpovědný za to, jakou poskládá krajskou vládu. Nejen svým voličům, ale i obyvatelům Vysočiny, to bude muset vysvětlit,“ reagoval hejtman.

Podobná koalice se ale podle něj dala očekávat. „Voliči musí přemýšlet o tom, kdo se s kým baví a kdo ne. Myslím, že každý průměrně chytrý člověk, který sleduje občas zprávy, tak přeci vidí, že Andrej Babiš nemá problém se bavit s Tomiem Okamurou ani s paní Konečnou. Jestli jsem voličem takového uskupení, tak počítám s tím, že se klidně spojí s komunisty nebo s SPD,“ vysvětlil Schrek.

Volební kampaň

Následně se ještě v krátkosti vrátil k poslednímu týdnu před volbami. „Já jsem se musel věnovat povodňové komisi, stejně jako někteří moji kolegové, a tak jsme finální kampaň museli přerušit. Ani ty poslední dny nám nepřišlo vhodné jít do ulic a nabízet lidem náš program pod rouškou půllitru piva a grilované klobásy. Chtěli jsme vyjádřit lidskou solidaritu krajům, kde lidé přišli o střechu nad hlavou,“ sdělil.

Zdůraznil přitom, že program jeho koalice byl postaven na krajských prioritách a krajských tématech. „Doufám, že si všichni všimli, že na našich billboardech jsme byli my, kandidáti, a nepotřebovali jsme k tomu prezentovat našeho předsedu Petra Fialu tak, jako tomu bylo v případě hnutí ANO. Tam dodnes nevím, jestli za padesát procent kandiduje v našem regionu pan Andrej Babiš a za padesát procent lídr hnutí ANO,“ usoudil hejtman.

K situaci se vyjádřil i šéf Senátu Miloš Vystrčil. „Když rozpracujete spoustu věcí a vidíte, že by mohly úspěšně pokračovat, je nesmírně obtížné se té možnosti vzdát. Pro spoustu lidí by to bylo i logické: Proč nechcete vládnout s ANO, když osmnáct plus jedenáct je devětadvacet? Jsem velmi rád za to, že si na Vysočině myslíme, že by neměly spolupracovat strany, které před volbami říkají něco jiného. Kdyby tomu tak bylo, lidé přestanou věřit politice i politikům jako takovým,“ uvedl.