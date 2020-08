Krajští radní vybrali firmu, která by mohla příští rok opravit most u Dvorců. Zakázka bude za téměř sedmdesát milionů.

Opravy mostu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Výběrové řízení letos na jaře hejtmanství zrušilo poté, co jedna firma podala rozklad na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) je skeptický také do budoucna. „Je to boj firem o zakázku, kterému moc nerozumím,“ řekl.