Třetím rokem pod maskou čertů straší také František Starý z Krahulčí na Jihlavsku. „Je potřeba umět děsit. Člověk vycítí, kdy už je to moc. A hlavní je předvést show a zabavit lidi, ne způsobit dětem noční můry a donutit je se rozbrečet. Ale když chce někdo odnést do pekla, uděláme to,“ přibližuje s ďábelským úsměvem průvody krampusů.

Nejen krvavé oči, metrové rohy a děsivé kostýmy monster návštěvníci akcí obdivují. František Starý spolu se svými přáteli letos přetvořil několik aut na ďábelské stroje. A poprvé je předvedli v Polné, kde vozy patřily k vrcholu události. „Sebralo nám neskutečné množství času a trpělivosti. Nervy jsme měli několikrát v kýblu, než jsme to dotáhli do konce,“ směje se s odstupem a dodává například, jak moc je taková záliba drahá.

Mezi upravenou techniku patří slepičák, pavoučí auto a rikša s vanami. V těch vozí děti a odvážlivce, kteří se nebojí čerty následovat. „Začali jsme s rikšou a letos jsme k ní přidali další dva vozy. Dva týdny jsme na tom pracovali. Vybrali jsme si na to auta k vyřazení, která už neměla technickou. Používáme je čistě na tyto průvody. Možná auta využijeme i na jarních masopustech,“ podotýká hlavní krampus.

Motivací obléct si poprvé krampusácký kostým byla zábava. „Není to tak, že bychom se nudili a nevěděli, co s časem. Chtěli jsme se vymanit ze stereotypu, přijít na jiné myšlenky a do toho se odreagovat. V partě jsme s Janem Zejdou, Josefem Adamcem a dalšími kamarády. Zároveň tam s námi jsou i přítelkyně. Užíváme si to,“ říká spokojeně za všechny Starý.

Krampusové a ďábelská vozidla

Přestože přiznává, že je baví děsit, výrobu ďábelských vozů prý mají ještě radši. „Na tom se hlavně vyřádíme. Ohně, světla, dýmovnice, pochodně a plamenomety. To nás baví nejvíc,“ podotýká hlavní čert z Krahulčí. Kromě zábavy je však takový koníček i finančně drahý. Kostýmy vyjdou na tisíce korun. „Záleží, kolik do toho chce člověk investovat. Levnější masky stojí okolo pěti tisíc. Ty dražší jsou za víc třicet tisíc. Záleží i na materiálu. Některé jsou i ze dřeva,“ vysvětluje František Starý.

