Příběh seriálu se odehrává ve fiktivním městečku Veselá na Vysočině. Na obrazovkách v něm diváci poznají Ledeč nad Sázavou. „Filmařům jsme pomáhali najít ideální místa k natáčení. Jednolité lokality jsme procházeli a představovali jsme jim je. Nakonec použili například náš hrad, zahradu nebo náměstí. Na natáčení u nás jsme zvyklí. Často k nám jezdí natáčet právě na hrad. Doufáme, že to do města přitáhne turisty. Plánujeme to využít v propagaci města,“ prozradil tajemník Ledče nad Sázavou Július Bárta.