Letos se do soutěže přihlásilo 255 architektonických projektů z celé republiky, které se budou ucházet o hlavní cenu. Odborná porota z nich vybere padesátku finalistů, které pořádající Obec architektů oznámí 14. září. „255 přihlášených projektů je počet, kterým se vracíme do období před covidem. To opět dokládá, že Národní cena za architekturu je největší architektonickou soutěží v České republice,“ říká Oleg Haman, předseda Obce architektů, která cenu organizuje.