A zaznamenali do ní již sedm set podnětů. „Město Jihlava mapu využije při opravách ulic, obnově památek, a také při revitalizaci Masarykova náměstí,“ uvedl k účelu projektu mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Zdroj: Youtube

Pocitová mapa obsahuje studenty zaznamenané bariéry, obtěžující hluk, pocity strachu nebo naopak zajímavé výhledy a další hezká a inspirativní místa. „Je to jednoduché. Stačí to stáhnout, zmáčknout pár tlačítek a máte informace o názorech lidí na město bez nutnosti vytvářet nějaké dotazníky. Mně v Jihlavě chybí například zeleň. Je to pohled na velkou plochu, kde kromě stánků a Prioru nic moc není,“ sdělil například účastník projektu Lukáš Pokorný.