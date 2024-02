Velká hádka se při úterním zastupitelstvu strhla mezi primátorem Jihlavy Petrem Ryškou a opozičním zastupitelem Radkem Hoškem. Hlava města cítila potřebu ohradit se proti některým Hoškovým vyjádřením.

Na stavbě nové Horácké arény je nyní pět jeřábů. Foto: poskytlo město Jihlava

Zrovna byl na programu bod týkající se založení obchodní společnosti, která bude spravovat Horáckou multifunkční arénu. „Do regionální politiky jsem šel s tím, že mě baví práce, ale nebaví mě politika a už vůbec mě nebaví intriky,“ četl Ryška své prohlášení a mluvil o tom, že chce z Jihlavy udělat plnohodnotné krajské město.

Následně řekl o opoziční zastupiteli Radku Hoškovi, že záměrně překrucuje fakta a říká nepravdu, aby v lidech probudil ty nejhorší vlastnosti jako je závist, zloba či nenávist, čímž ubližuje ostatním.

„Dokud pomlouval pouze mě či Davida Beke, snažil jsem se to přecházet. Nyní ale jeho smyšlenky a pomluvy začínají škodit také městu Jihlava i městským společnostem, proto se již ze své funkce musím ozvat,“ prohlásil primátor.

Ryška následně řekl, že dokud se Hošek neomluví, nebude ho brát jako kolegu zastupitele. „Je to pro mě jeden z morálně nejhorších zastupitelů Jihlavy,“ uvedl jihlavský primátor.

Hoška dle jeho slov překvapilo, že se Ryška tak rozčílil. „Já z vás mám pocit, že byste byl asi nejradši, kdybych šoupal nohama, klaněl se a nevím, možná jednou za měsíc přišel do Modrého domu políbit vám prsten. Neudělám to, nemám se ani za co omlouvat,“ začal svoji odpověď Hošek. „Fuj,“ ozval se najednou jednacím sálem výkřik Davida Beke. „Jste neskutečně drzý, tohle už přesahuje všechny meze. Uvědomujete si, jak se chováte,“ zakřičel na Hoška.

Jihlavský primátor Ryška trval na svém, že chce odpovědět na své otázky, protože výroky Hoška poškozují město. Ten řekl, že odpoví přímo na místě, ale pokud nebude mít data, pošle odpověď v následujících dnech. Primátor ho konfrontoval s dalším jeho tvrzením. „Vidím, že už se vám chvěje hlas, pojďme se bavit normálně,“ vyzval ho Hošek.

Delší dobu se už s technickou poznámkou hlásil mladý zastupitel Vojtěch Šoula, Hoškův spolustraník, a tak se ozval. „Pánové, omlouvám se, že vám do toho skáču,“ řekl, aniž by dostal slovo. „Neskákejte do toho, pane Šoulo! Ne,“ zakřičel na něj primátor. Ohradil se proti němu i Beke, náměstek Martin Laštovička vyzval Šoulu, ať přestane mluvit, nebo opustí zastupitelstvo. „Zastavte to,“ reagoval ještě Ryška a rozhostilo se ticho.

Dále opět pokračoval dialog Hoška a Ryšky. „Já se sem s vámi nepřišel dohadovat,“ snažil se Hošek o smířlivý tón.

„Ale já jo, protože už mám těch lží plné zuby,“ odpověděl jihlavský primátor. „Myslím, že jsme oba ve věku, kdy by vzájemná komunikace měla být na jiné úrovni,“ ukončil debatu Hošek. „Vidím, že mi stejně na žádnou otázku neodpovíte, žádné otázky vám už nedávám,“ rezignovaně odpověděl Ryška.

Přesto se ještě primátor Ryška vrátil k Hoškovu tvrzení o tom, že se rozvíjí Třebíč a Žďár, zatímco Jihlava zaostává. „Třebíč je obec, kde obyvatel ubývá úplně nejvíce, je to patnáct procent od roku 2000, ze čtyřiceti tisíc se dostali na čtyřiatřicet, Ždár klesl o tři a půl tisíce, Jihlava asi o dva a půl tisíce narostla,“ podložil Ryška svá tvrzení čísly. Odhadl, že Hošek chválí tato města, protože jsou tam starostové jeho spolustraníci ze STAN.

To vše se dělo v úterý sedmadvacátého února před zraky nového manažera Horácké multifunkční arény Martina Lindovského, který se přijel zastupitelům představit.

Šoula následně vysvětlil, že on pouze chtěl, aby se tato diskuze přesunula na závěr zasedání. To má ostatně v plánu i primátor, když předeslal, že se k tématu ještě vrátí.