Lidem vadí pochopitelně zejména cenovka, poukazují ale také na estetickou stránku. „Vypadá to otřesně, jak kdyby to tam někdo zapomněl,“ podělil se o svůj názor Marek Řezáč. Podle něj konstrukce, která má zviditelnit Stříbrný dům, tuto budovu spíše zakrývá. Jiní ve svých komentářích volili i sprostá slova, a rovnou zkritizovali i modré čáry, daň z nemovitostí nebo nepromítání hokejového finále.

Někteří Jihlavané chápali snahu upozornit na zrekonstruovaný Stříbrný dům, tribuna jim přesto nedávala smysl. „Kdyby udělali další ostrůvek s lavičkami a stromky za nějaký ten milion, asi by se mi to kousalo líp než tribuna na dolním náměstí bez využití,“ uvedl například Radim Kourek. „Takže doufám, že se tomu zasmějeme, odstraníme z náměstí a dáme tribunku třeba do skate parku, kde to lidi využijí alespoň na sezení,“ dodal.

Na náměstí jsou nové lavičky. Jihlavané kritizují, že stály 380 tisíc

Konstrukce totiž na náměstí vyrostla před slavnostním otevřením zmiňovaného Stříbrného domu, které se konalo v půlce května a šlo o velkolepou akci. Poté jí ale nikdo nerozmontoval, zůstala na místě. Byl to záměr.

Deník se obrátil s otázkou k účelu tribuny na architekta Vojtěcha Tecla z Jihlavského architektonického manuálu. Ten prohlásil, že tribuna plní svůj účel a není pravda, že je bez využití. Každý týden se na tribuně konají nejrůznější akce se školáky nebo veřejností.