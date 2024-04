Je potřeba sledovat trendy. Řada lidí má tendenci sjednocovat dveře s podlahou nebo s kuchyní. Pracujeme na komponentech, aby byly pěkné kliky, závěsy, ladíme nejmenší detaily A potom je tu funkční stránka. Developeři staví čím dál menší byty a hledají řešení, jak do nich dveře dostat. Dostáváme se ke způsobu otvírání, různé skládání dveří. Prostor pro inovace pak je i u vlastností dveří. Standardem začínají být bezpečnostní parametry dveří, zvyšujeme odolnost vůči vloupání, požáru, bavíme se o zvukotěsnosti, máme dveře do vlhkého prostředí nebo neprůstřelné dveře.

Děje se to. Hypotéky nejsou dostupné, na druhou stranu víme, že úspory obyvatel jsou vysoké a jde o to probudit spotřebitele, že už je ta správná chvíle investovat. Myslím, že dveře jsou krásným příkladem produktu , s nímž se můžu pustit do rekonstrukce, která nebude tak finančně náročná, není podmíněná předěláním celého bytu a má okamžitý, viditelný efekt. Kolikrát se za den podíváte na dveře, kolikrát vezmete za kliku. Dveře jsou dominantním prvkem interiéru. A pak máme obklad kovové zárubně, do které dáme krásné dveře, zákazník nemusí nic bourat a posune kvalitu bydlení o kousek výš.

Dá se říct, o jaké dveře a zárubně je mezi zákazníky největší zájem?

Pořád roste podíl dveří s umělým povrchem, protože jsou čím dál dokonalejší. Dýha jako přírodní materiál pracuje, mění se a často je z jiné části stromu. Umělý materiál je stále stejný, což zákazník chce. U dřevo dekorů je naprostá většina nějaká podoba dubu. Narůstá podíl bílé barvy. Zajímavým trendem je také, jak se dveře zvyšují. Doposud je platná norma 197 centimetrů, ale loni jsme se dostali do bodu, kdy půlka dodaných dveří už byla vyšších. V interiéru je těch pár centimetrů obrovská změna.

Napadá mě, jak vlastně vznikl název Sapeli?

Je to latinsky mahagon, který byl na počátku 90. let nejprodávanějším dekorem. Název nevymyslely týmy agentur, to vzniklo spontánně a funguje to dodnes. Sapeli lidem evokovalo Itálii, dlouhou dobu nám to pomáhalo, ale pak to začalo škodit, protože zákazníci začali vyhledávat český původ. Proto jsme přišli se sloganem Věřím českým dveřím.

Je zajímavé, že tři největší výrobci dveří v Česku jsou z Jihlavy. Je to náhoda, nebo to má nějaké vysvětlení?

V Jihlavě byly Jihomoravské dřevařské závody, jejichž nástupnická firma je dnes naproti nám, přes silnici. V jejich rámci byla výroba dveří, i když v polenském závodě. Historicky tu byl velký výrobce, tedy řada kvalifikovaných lidí, know-how, vztahy a kdybych se podíval na personální složení firem zabývajících se výrobou dveří v porevoluční době, bylo by tam hodně lidí, kteří se dříve znali a využili své zkušenosti.

Zajímalo by mě, kdo je největší výrobce interiérových dveří v Česku – tvrdí to o sobě Sapeli i Doornite. Jak to tedy je?

Je to lehce vysvětlitelné. Záleží totiž, co se bere jako parametr největšího výrobce. Buď se budeme dívat na počet vyrobených dveří, nebo se budeme dívat na tržby. Když bude otázka na tržby, je jasně dominantní Sapeli. Máme široké portfolio, vysoký podíl ruční práce a průměrná cena dveří je vyšší.

Kdo je Marek Sedlák? narodil se 13. listopadu 1966,

bydlí v Jihlavě.

Je ženatý, má šest dětí

v Sapeli pracuje deset let,

Jeho záliby jsou sport, cestování a turistika

Loni byl otevřený unikátní showroom ve Vídni – znamená to, že v zahraničí chcete zlepšit svojí pozici zejména v Rakousku?

Pokoušeli jsme se expandovat do různých zemí. Dveře nelze prodávat na e-shopu. Je potřeba pomoci zákazníkovi s výběrem, nejde jen o dekor, ale také o hranu, panty, vlastnosti. Po výběru následuje dodání dveří, samotná montáž a potřebný je i pozáruční servis. My jsme prodávali dveře do Ameriky, Kanady nebo Kazachstánu, ale teď se chceme orientovat hlavně na okolní země jako je Slovensko a Rakousko.

Letos se chce firma zaměřit na technické dveře. Dají se vyrobit takové, které zloděj nepřekoná?

Když tam půjde s dynamitem a zboří celou stěnu, vypadnou i dveře (úsměv). Ale proti běžnému vloupání současná generace dveří v nejvyšších kategoriích bezpečnosti stačí. Zloděj, který půjde po bytovce, nikoliv po konkrétním bytě, se velice rychle nechá odradit už jen tím, že vidí bezpečnostní dveře, které jinde nejsou. Stačí dát najevo, že mě ta bezpečnost zajímá a že jsem pro ni něco udělal. A musím říct, že mě potěšilo, když se ke mně dostal policejní protokol, kde bylo uvedeno, že pachatel se vloupal do objektu, ale nezpůsobil další škody, protože se mu nepovedlo překonat bezpečnostní dveře Sapeli.

Je něco, co byste chtěl říct závěrem?

Jsem pyšný, že tady na počátku 90. let vznikla značka Sapeli. Tehdy se vyrábělo pár dekorů dveří a zakladatele k tomu doplnili řešení obložkové zárubně, které tehdy neexistovalo. Rodinná firma převzala při restituci zničenou fabriku v Polné a postavila na nohy firmu, jejíž název se stal synonymem pro interiérové dveře. Je to imponující a byl bych rád, kdyby si Jihlavané uvědomili, jakou tady mají silnou značku. Zároveň bych všechny rád pozval do nově zrekonstruovaného showroomu v Jihlavě, kde jsme vytvořili krásné inspirující prostředí pro klidný výběr dveří.