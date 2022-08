„Ministerstvo zdravotnictví posoudilo stížnost Spolku jako nedůvodnou a postup Krajské hygienické stanice při řešení dané problematiky vyhodnotilo jako správný a v souladu s kompetencemi svěřenými krajské hygienické stanici zákonem o ochraně veřejného zdraví,“ sdělil ředitel vysočinských hygieniků Jan Pečinka.

Sport mezi Kronospanem a lidmi žijícími v okolí průmyslového areálu se táhne roky. Proto v roce 2020 vznikl Spolek za zdravou Jihlavu, který se vůči činnosti společnosti vymezuje.

„Už desítky let nás trápí podnik Kronospan výrobní činností, která není úměrná poloze na okraji obydlené zóny města. Obtěžuje nás to všestranně a podle našeho názoru to škodí zdraví obyvatel v celém městě,“ uvedl tehdy na sociální síti facebook Milan Matějka.

