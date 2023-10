Trochu matoucí může být značení, které v Puklicích řidiče přijíždějící od Luk nad Jihlavou stále posílá na objízdnou trasu vedoucí přes Příseku, třebaže už déle než měsíc mohou jezdit rovně přes Studénky. Starostka Kateřina Pauzarová předpokládá, že tyto značky brzy zmizí. „Má to svojí logiku, že tu zůstaly. Ale když jsou semafory na silnici od Třebíče pryč, auta už mohou jezdit přes Studénky,“ usoudila.

Na Třebíč řidiči pojedou bez omezení. Dělníci finišují práce na obchvatu Jihlavy

Právě kruhový objezd ve směru od Třebíče byl už před osmou hodinou ranní průjezdný bez nejmenších problémů. Semafor donedávna řídící kyvadlový provoz jen oranžově blikal, o pár set metrů dále dělníci odstraňovali všechno značení související s omezením provozu a jinak byl v místě relativní klid.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Něco jiného to bylo na Znojemské ulici. Hejtmanství původně avizovalo, že není zcela jisté, zda bude od pondělí průjezdná, následně ale informovalo, že i tudy bude možné hned od rána jezdit.

Průjezdná silnice sice byla, ale už z dálky bylo vidět, že je tam pořádně živo a auta se střídala v jízdě jedním pruhem, provoz následně začal řídit jeden z dělníků. Jeho kolega za volantem dodávky mířící na stavbu navíc vjel na nový „kruháč“, třebaže po něm zrovna projíždělo auto. Zkrátka a dobře je místo průjezdné, ale je třeba být ve střehu.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy:



- jihovýchodní obchvat Jihlavy má být nejdražší stavba v historii Kraje Vysočina



- jižní část vyjde na 575 milionů korun



- stavba měla začít v roce 2020, vše ale přibrzdily protesty

Obě okružní křižovatky jsou součástí budovaného jihovýchodního obchvatu Jihlavy, podle odhadů denně jezdí mezi Jihlavou a Třebíčí šest tisíc aut, na Znojmo je to pak ještě o tři tisíce více. Někteří z nich se diví podobě nových dopravních staveb. Zatáčky na jednotlivých ramenech obchvatů nazývají zkouškou zručnosti pro řidiče kamionů. Jiní mají obavy, zda to v zimě všichni dobrzdí při jízdě z kopce od Třebíče. „Osobně mám podezření, že projektanti uzavřeli tajnou sázku, kdy to někdo vezme středem,“ uvedl v nadsázce Miroslav Matějíček z Jihlavy.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy má být hotový do roku 2028, poslouží Dukovanům

Stavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy je rozdělená na dvě části, aktuálně dělníci pracují na části označené jako jih. Ta propojí silnice na Znojmo a Třebíč. Část východ pak připojí ještě silnici směrem na Brno. S cenovkou přes miliardu korun půjde o nejdražší dopravní stavbu v historii Kraje Vysočina, dokončená má být do roku 2028.

Pro Jihlavu přitom bude dobudování obchvatu zásadní. Centrum města se tím zbaví tranzitní dopravy. „Obchvat může hodně pomoci nejenom Jihlavě, ale všem lidem z okolí, kteří jedou do centra, do severní části nebo na dálnici. Je to důležité i pro kraj jako takový,“ řekl již dříve bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Mimo jiné se po nové trase má vézt nadrozměrný náklad na stavbu pátého bloku dukovanské elektrárny.