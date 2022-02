Laštovičkovi se nelíbilo, že mezi osmičkou akcí s povolením končit ve tři ráno jsou i takové, které se konají ve všední dni. „Pokud následuje pracovní den, tak obyvatelé, kteří bydlí v okolí, nejsou schopní do práce dojít. Když to skončí ve dvanáct, tak jsou lidé schopni se vyspat, když to skončí v jednu, ve dvě, ve tři, tak ne,“ řekl a pokračoval: „Třetí hodinu lze odůvodnit, když přijede anglická královna, ale technopárty?“

Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal reagoval slovy, že není šťastné vyhlášku na koleně upravovat. Bylo možné jí stáhnout a předložit v březnu, ale jelikož jsou první akce už v dubnu, nakonec převládl názor schválit aktuální znění a do březnového zastupitelstva připravit změny.

Opoziční Pavel Šlechtický se pak zeptal koaličního zastupitele a ředitele Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava Marka Hovorky na stan, který loni stál před obytným domem. „Při festivalu se lidé čtyři dni nevyspí,“ přiblížil nelichotivou situaci.

Hovorka se diskuzi nebránil. Připomněl, že stan byl v minulosti na různých místech v Jihlavě. „Ať bude kdekoliv, vždy bude někdo, koho se to dotkne. Je to ve městě,“ konstatoval. Současné umístění za Domem kultury podle něj dává největší smysl. Nejde přitom prý jen o festival, příliš ticho tam nebývá ani během plesů nebo tanečních.

Jako pořadatel festivalu si přitom hlídá, aby ve tři hodiny už byl klid. Produkce tak končila dříve a pak následoval úklid. „Projekce filmového festivalu končí ve dvanáct hodin, v jednu a stan je místo, kde se lidé potkávají. Samozřejmě, že je to pro někoho, kdo chce spát, nepříjemné,“ připustil.

Každodenní realita festivalu je zkrátka taková, že několik tisíc lidí je přes den v kinech a večer se chtějí potkávat. „Když stan zavřeme, oni stejně někde budou, před DKO stálo několik set lidí, kteří třeba nebyli šťastní z hudební produkce ve stanu a sami si udělali zábavu. Můžeme pak povolat městskou policii, aby to rozháněla, ale je otázka, jaký chce mít město obraz u lidí, které se sem snažíme dostat,“ uvažoval nahlas.

Navrhl však vedení města řešení a to je pořídit měřič hluku. Vyhláška totiž stanovuje přesný počet decibelů, kolik nelze překročit, a i pořadatelé by uvítali, když budou mít jasné číslo a nebudou spoléhat jen na subjektivní pocity návštěvníků akcí nebo místních obyvatel. To by kvitovala i opoziční Božena Kremláčková. „Když to je do tří hodin, tak to do tří hodin rozhodně není. Bydlím u Heulosu, tak to vím,“ zlobila se na pořadatele, kteří stanovený čas překračují.

Do diskuze se přihlásila i radní pro kulturu Silvie Čermáková a připomněla, že na konci ledna byla veřejná diskuze, kde se zastupitelé mohli setkat s pořadateli, ne všichni tam své připomínky vznesli. „Když někomu změníte podmínky organizace jeho akce měsíc předem, může to mít poměrně značné finanční důsledky a rozhodně to není vstřícný postup,“ varovala. Laštovička reagoval slovy, že v době diskuze měl covid v nejhorším stadiu a tak se zúčastnit nemohl.

Zastupitelé nakonec schválili, že osm akcí může končit až ve tři hodiny ráno, dalších sedm o hodinu dříve. Nejpozději do jedné hodiny má povoleno rušit noční klid devět akcí. Dalších deset akcí musí skončit nejpozději o půlnoci nebo ještě o hodinu dříve. Některé akce se ale týkají více než jednoho dne. „Člověk se prostě nezavděčí. Pořád poslouchám, že se v Jihlavě nic neděje. A když se děje, tak je to zase špatně,“ glosovala závěrem situaci Jiřina Sobotková z Jihlavy.